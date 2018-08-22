Trafik Kazası: 3 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Ali Cüneyt Özkosif idaresindeki 42 DKS 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu mevkinde takla atarak karşı istikamete geçti.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Mina ve Semiha Özkosif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.