Trafik Kazası: 3 Yaralı
AFRİN HAREKATI'NDA 16. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cuma Durgun yönetimindeki 33 EGA 58 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda refüje çarptı.

Kazanın ardından sürücü araçta sıkıştı, Ravda ve Bilnur Durgun yola savruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et