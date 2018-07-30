Trafik Kazası: 3'ü Çocuk, 8 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Sevda Kaplan yönetimindeki 67 FC 594 plakalı otomobil Bulak kavşağında aynı istikamete giden Caroline Jane Karaca yönetimindeki X44KLE plakalı ciple çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada, sürücüler ile Gültaze (69), Katie Aleyna (18), Lauren İlayda (14), Ella Alara Karaca (10), Hava Eryiğit (49) ve Musab Bera Kaplan (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.