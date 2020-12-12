Trafik kazası 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trafik kazası 2 yaralı

12.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:40
Trafik kazası 2 yaralı

Yoldan çıkan yarım otobüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Yoldan çıkan yarım otobüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi Yoncalık mevkiinde meydana geldi. Kazada Y.N. (48) yönetimindeki 71AAY217 plakalı Isuzu marka midibüs, Kayseri istikametine giderken yoldan çıkarak refüje düştü. Kazanın etkisi ile sürücü ve midibüste bulunan B,Y, (40) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Gürün devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı
Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik kazası 2 yaralı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 00:40:29. #1.15#
title