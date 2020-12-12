Trafik kazası 2 yaralı

Yoldan çıkan yarım otobüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Yoldan çıkan yarım otobüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi Yoncalık mevkiinde meydana geldi. Kazada Y.N. (48) yönetimindeki 71AAY217 plakalı Isuzu marka midibüs, Kayseri istikametine giderken yoldan çıkarak refüje düştü. Kazanın etkisi ile sürücü ve midibüste bulunan B,Y, (40) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Gürün devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı