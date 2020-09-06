Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi, yaralandı.

06.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:00

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Özsoy yönetimindeki 07 ACV 836 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikameti Ağaçlı Kavşağı'nda Büşra Karagöz idaresindeki 09 Z 2262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Karagöz ile diğer otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA

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