Trafik Kazası 2 Yaralı Trafik Kazası 2 Yaralı Sivas'ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trafik Kazası 2 Yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yaşandı. Kazada 58 AAL 159 plakalı çekici ile Ü. E. yönetimindeki 38 UY 336 plakalı otomobilin Gemerek ilçe geçişinde çarpıştı.Otomobilde bulunan araç sürücüsü Ü.E. ve G.E.yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA