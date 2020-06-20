Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde taksiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

20.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:05

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde taksiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulsamet A.'nın kullandığı 06 VRY 95 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nın Saruhan Otel Kavşağında kırmızı ışığı ihlal ederek, kavşaktan Nusret Köklü Caddesi'ne dönen Sadettin U. idaresindeki 45 T 0093 plakalı ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarını da devirdikten sonra ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü Abdulsamet A. ile yolcu Mahmut Ç. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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