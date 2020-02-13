Trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zöhre Doğan idaresindeki 80 ER 743 plakalı otomobil, sürücüsünün Ege Batur Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Özütürk araçta sıkıştı.
CAN-KUR ekiplerinin bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan Doğan ve Özütürk, 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.