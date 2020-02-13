Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:34
Trafik kazası: 2 yaralı

'nın ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zöhre Doğan idaresindeki 80 ER 743 plakalı otomobil, sürücüsünün Ege Batur Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Özütürk araçta sıkıştı.

CAN-KUR ekiplerinin bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan Doğan ve Özütürk, 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Trafik kazası: 2 yaralı
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