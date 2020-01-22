Trafik kazası: 2 yaralı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayri Akçay yönetimindeki 01 T 1876 plakalı ticari otomobil ile Hilmi Öncel idaresindeki 01 DHH 88 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan Fatma Öncel ve oğlu Fevzi Öncel, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler, ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.