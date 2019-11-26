Trafik kazası 2 yaralı

26.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:11

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza il merkezine bağlı Köklüce köyünde meydana geldi. Kazada R.Ü.(23) yönetimindeki 06 ET 1106 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle köprüden uçarak şarampole düştü. Ters dönerek durabilen aracın R.Ü. ve yanındaki bir arkadaşı yaralandı. Yararılar Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA