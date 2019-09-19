Trafik kazası 2 yaralı

Trafik kazası 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19.09.2019 16:36
Trafik kazası 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Suşehri ilçe merkezi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada K.D. yönetimindeki 26 B 3814 plakalı tır Erzincan'dan Tokat istikametine giderken önünde seyreden Y.G. yönetiminde ki 34 HU 2209 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan F.G. ve A.G.G. yaralandı. Yararılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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