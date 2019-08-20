Trafik kazası: 2 yaralı

20.08.2019 00:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fatih Caddesinde A.B'nin kullandığı 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Y'nin (23) kullandığı 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfi G'nin (66) üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile yaya Lütfi G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA