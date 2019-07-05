Trafik kazası: 2 yaralı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Yangöz idaresindeki 68 EA 943 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Yangöz ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA