Trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'da, hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Yeniçağa'dan Bolu istikametine seyreden Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç, Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktörle Anadolu Otoyolu Rüzgarlı alt geçidinde çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Huri Yağlı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, D-100 kara yolunun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA