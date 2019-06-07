Trafik kazası: 2 yaralı
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara kara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Görkem Durak'ın (28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem Durak (53), Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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