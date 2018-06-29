Trafik Kazası 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi çıkışında ki Mazikıran mevkisinde meydana geldi. Kazada 07 ABU 118 plakalı arcın sürücü D.D (48) direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında yürüyen H.O'ye (15) çarparak şarampole düştü. Yaya H.O ve araç sürücüsü D.D kazara yaralandı. Durumu ağır olan H.O Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS