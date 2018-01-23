Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 41 KR 959 plakalı otomobil Evren Caddesi'nde seyir halindeyken, bir fabrikanın girişindeki, araçların yavaşlaması için konulan beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta, sürücü Ali Ç. ile yanındaki Hüseyin M. sıkıştı.

Olayı gören güvenlik görevlileri durumu fabrikanın itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.