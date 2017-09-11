Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fetullah Aktaş'ın kullandığı 59 FG 323 plakalı otomobil, Muzaffer Ozan'ın yönetimindeki 59 UG 908 plakalı otomobille İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Feyzullah Toprak Konutları Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.