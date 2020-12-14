Trafik kazası 2'si Çocuk 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trafik kazası 2'si Çocuk 5 yaralı

14.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20
Trafik kazası 2'si Çocuk 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şarkışla - Pınarbaşı karayolunun Hüyük köyü yol ayrımında meydana geldi. Erzincan'dan yola Gaziantep'e giden S.Y.(29) yönetimindeki 27 AES 850 plakalı Volkswagen marka otomobil Hüyük köyü yol ayrımına M. G.'nin (45) Kullandığı 58 HG 378 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte S.Y.'nin kullandığı otomobilde bulunan B.Y. (29) L.Y.(2) ve Y. Y. (3) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı
Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Ali Palabıyık Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik kazası 2'si Çocuk 5 yaralı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:27:51. #1.14#
title