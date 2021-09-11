Trafik kazası: 2 ölü - Haberler
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Trafik kazası: 2 ölü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kazanın meydana geldiği kara yolu Kazaya karışan araçlar Yaralının bulunduğu ambulans Kazaya karışan aracın çekiciye alınması KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bir kişinin öldüğü trafik kazasına yardıma giden görevliye otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Kazanın meydana geldiği kara yolu

Kazaya karışan araçlar

Yaralının bulunduğu ambulans

Kazaya karışan aracın çekiciye alınması KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bir kişinin öldüğü trafik kazasına yardıma giden görevliye otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Trafik kazası: 2 ölü

Trafik kazası: 2 ölü

Trafik kazası: 2 ölü

Trafik kazası: 2 ölü
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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