Trafik kazası: 2 ölü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kazanın meydana geldiği kara yolu Kazaya karışan araçlar Yaralının bulunduğu ambulans Kazaya karışan aracın çekiciye alınması KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bir kişinin öldüğü trafik kazasına yardıma giden görevliye otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Kazanın meydana geldiği kara yolu
Kazaya karışan araçlar
Yaralının bulunduğu ambulans
Kazaya karışan aracın çekiciye alınması KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bir kişinin öldüğü trafik kazasına yardıma giden görevliye otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü.