Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulsamet Çoban'ın kullandığı 01 B 1110 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücüyle birlikte otomobildeki Hüseyin Alperen Bali ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.