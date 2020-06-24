Trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

24.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:50

İzmir'in Konak ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova'dan Konak istikametine giden 35 GC 8978 plakalı hafif ticari araç, Köprü Tramvay Durağı önünde, 35 AHP 364 plakalı bir panelvana ve H.A. yönetimindeki 39 AAV 925 plakalı motosiklete çarptı.

Hafif ticari araç, tramvay durağının korkuluğuna vurarak durdu.

Kazanın ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle Üçkuyular-Halkapınar tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı.

Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Ozan Açıktan Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Nihat Özdemir Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Trafik kazası: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 21:54:30. #1.14#
title