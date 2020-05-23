Trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
23.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:52
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Işıktaş'ın kullandığı 45 AAR 563 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı Çevre Yoluna dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Mehmet Levent Aygün yaralandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA