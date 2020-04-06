Trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
06.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:16
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı'nda, Zeynal T. idaresindeki 02 DY 823 plakalı otomobil ile Emirhan Ö. yönetimindeki 27 KS 323 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Zeynal T. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA