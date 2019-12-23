Trafik kazası: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 45. kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 PE 955 plakalı otomobil, yoğun yağmur nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansa taşındı.
Yaralının ambulansa taşınmasına vatandaşlar da yardım etti.
Yaralı sürücü Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.