Trafik kazası: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Trafik kazası: 1 yaralı - Haber

Trafik kazası: 1 yaralı

Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:00
Trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Engin Y. idaresindeki 59 UL 936 plakalı otomobil, mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ağaca çarparak durabilen araçta bulunan Duygu Y. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trafik kazası: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et