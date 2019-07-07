Trafik kazası: 1 yaralı

Trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'nde Osman K. yönetimindeki 16 AT 966 plakalı otomobil, Bahar U. yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Osman K'nın kullandığı otomobilde bulunan Saliha K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Saliha K, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et