Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda 01 DKT 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine gelen polis ve CAN-KUR ekipleri araç içerisinde ve dışında kazazedeye rastlamadı.

Plakadan otomobil sahibine ulaşan polis, aracın "özürlü kaydı" bulunduğunu ve başka kimsenin kullanamayacağı tespit etti.

Kısa süre sonra süre sonra olay yerine gelen isminin Mehmet Erdem olduğu öğrenilen şahıs ise polise, aracın babasının olduğunu belirterek, otomobili kendisinin kullandığını ve tanımadığı üç kişiyi yoldan aldığını söyledi.

Erdem, bu kişilerin kazanın ardından nereye gittiklerini bilmediğini öne sürdü.

Erdem, Sarıçam Polis Merkezinde ifadesinin alınmasının ardından sağlık şikayeti nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.