Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yunus Pamukçuoğlu idaresindeki 27 NA 610 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Turgut Özel Köprülü Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan Pamukçuoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Pamukçuoğlu'nun Türk bayrağıyla süslediği aracıyla bugün askere gidecek kuzeni Adem Gökdemir'i uğurlamaya gittiği öğrenildi.

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