Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Afganistan uyruklu Motlollah Motlanmadı (17) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motor, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Motlanmadı yere düşerek, yaralandı.

Motlanmadı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde 4 Nolu Sağlık Ocağı Hekimi Ayşe Demir yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla, yaralı Motlanmadı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et