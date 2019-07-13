Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da bir otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Selçuk U. idaresindeki "BC 646 KR" Fransa plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Rüzgarlar mevkisinde yoldan çıkarak refüje girdi.

Burada yaklaşık 50 metre ilerleyerek duran otomobildeki Selda U. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüyle çocuklar Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül U. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kadının cenazesi ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA