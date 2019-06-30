Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Emin Tut (31) idaresindeki 46 NS 102 plakalı otomobil, Dereli Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki toprak zemine çarptı.
Kazada, sürücü ile Osman Tut (41), Kamil Topaktaş, Hayriye Topaktaş (47), Talha Armut (5) ve İsmail Topaktaş (55) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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