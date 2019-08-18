Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

18.08.2019 18:25

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, Tepebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada Çiçek Pamukbakar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA