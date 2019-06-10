Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Gölbaşı kara yolunda Çelikhan yol ayrımı mevkisinde, Hakkı Ayaz idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Nazlı Aslantürk, Hakkı Ayaz, Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, Nazlı Aslantürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Hakkı Ayaz, Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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