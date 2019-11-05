Trafik kazası: 1 ölü
300 kara yolu Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması Kaza yapan otomobil Ekiplerin yolu temizlemesi İtfaiye ekiplerinin sıkışan kapıyı açması Hayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesiUşak'ta trafik...
D-300 kara yolu
Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
Kaza yapan otomobil
Ekiplerin yolu temizlemesi
İtfaiye ekiplerinin sıkışan kapıyı açması
Hayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması
Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
VİDEO: Trafik kazası: 1 ölü