Trafik kazası: 1 ölü

Trafik kazası: 1 ölü

Çankırı'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

09.08.2019 00:21
Trafik kazası: 1 ölü

Çankırı'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kamil Nabioğlu'nun kullandığı 18 AAD 931 plakalı motosiklet, Çankırı-Kastamonu kara yolu Işıklı Kavşak mevkisinde, halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçmek isterken devrildi.
Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan Satılmış Nabioğlu (11), otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Otobüs sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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