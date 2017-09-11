Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YD 274 plakalı otomobille Bektaş Çiçek yönetimindeki plakasız motosiklet Taşlık Mahallesi Karaköy mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Çiçek, metrelerce sürüklenerek yaralandı.



Çiçek, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çiçek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Çiçek'in kimsesiz olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.



Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.