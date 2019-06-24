Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih Tarakçı idaresindeki 01 HT 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde, emniyet şeridinde seyreden Memduh Kılıç'ın kullandığı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tarakçı ile otomobilde bulunan Ercan ve Celil Tarakçı ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fatih Tarakçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA