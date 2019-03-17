Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
- Kaza yerinden detaylar Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Kaza yerinden detaylar Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ünal Çalışkan'ın kullandığı 02 EA 091 plakalı otomobil ile Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Ali Sözdemir yaralandı.
Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sözdemir, kurtarılamadı.
Kaynak: AA