Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı'nda, sürücüleri belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Mevlüt Kılbaş (21), Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Doğan Balcı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.