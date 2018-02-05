Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bartın'da, otomobilin 4 metre yükseklikten bankete devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedir Cumhur yönetimindeki 61 DZ 852 plakalı otomobil, Aladağ Mahallesi Gölbucağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik mesafeden bankete devrildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü Cumhur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan C.F. (29) ve S.N.K. (3) ise AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık