Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Oğuz Berktaş yönetimindeki 16 ZP 996 plakalı otomobil, yol levhasına ardından petrol istasyonu istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Berktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA