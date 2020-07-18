"Trafik kazalarını önlemenin iki yolu var; bilinçlendirme ve yaptırım"
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"Trafik kazalarını önlemenin iki yolu var; bilinçlendirme ve yaptırım"

Kütahya'da fahri trafik müfettişleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında bilgilendirildi.

18.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:35

Kütahya'da fahri trafik müfettişleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim toplantısında bilgilendirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya; Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile 52 fahri trafik müfettişi katıldı.

Trafik Şube Müdürü Vekili Fatih Çakırtaş, ihlal tespiti ve yapılan işlemler, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile tespit tutanaklarında yapılan hatalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Fahri Trafik Müfettişi (FTM) Mobil Uygulamasının hayata geçirilmesi ve fahri trafik müfettiş sayısının artmasıyla birlikte tutanak sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Çakırtaş, 2019 yılının ilk 6 ayında 211 olan tutanak sayısının 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde bin 697 farkla 3 bin 791'e yükseldiğini aktardı.

Kütahya'nın trafik alanında 464 kişilik yetişmiş insan gücüne sahip olduğu bilgisini paylaşan Çakırtaş, en çok tutanağın duraklama, emniyet kemeri kullanmamak, hatalı park, cep telefonu, kırmızı ışık ihlalinden tutulduğunu kaydetti.

Daha sonra Vali Ali Çelik bir konuşma yaptı. Fahri trafik müfettişlerinin önemine dikkat çeken ve destek isteyen Vali Çelik, "Trafik kazalarını önlemenin iki yolu var; bilinçlendirme ve yaptırım. Denetlemenin bir parçası da fahri trafik müfettişlerimiz. Sizler bizim en büyük gücümüzsünüz" dedi.

"Farkındalık ve davranış kültürü oluşturmalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde ölümlü trafik kazalarında önemli bir düşüş sağlandığını kaydeden Vali Çelik, "Ülkemizin son 3 yıldaki farkındalık çabası sizlerin de desteğiyle övgüye değer bir noktaya ulaştı. Kolluk birimlerimiz gece gündüz demeden canhıraş sahada çalışıyorlar. Sizlerin de buna katkı sunması çok önemli. Temel bakış açımız; emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu kullanma alışkanlığının önüne geçilmesiyle ilgili davranış kültürü oluşturulması. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Kütahya'da kırmızı ışık ihlali, yaya önceliği ve cep telefonu kullanımına yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik, "Amacımız insan hayatını korumak. Trafik kazalarında vatandaşların can güvenliğini korumak devletin en temel görevi. Bizlerin çocuklara bırakacağı en önemli şey bir kültür ve medeniyet. Medeniyetin göstergelerinden biri de trafik kurallarına riayet" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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