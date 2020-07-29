Trafik kazalarında sürücü hataları ön planda
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Trafik kazalarında sürücü hataları ön planda

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, trafik kazalarının yüzde 90'nın sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekerek, sürücülerden kurallara uymaları için çağrıda bulundu.

Trafik kazalarında sürücü hataları ön planda
29.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:32

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, trafik kazalarının yüzde 90'nın sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekerek, sürücülerden kurallara uymaları için çağrıda bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Çorum'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail çataklı, Ankara yolu üzerindeki uygulama noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yardımcısı Çataklı, sürücüleri trafik ve pandemi kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.

"2015-2019 yılları arasında trafik kazalarında yüzde 27'lik bir düşüş sağladık"

Türkiye'nin özellikle ulaşım sektöründe başta alt yapı olmak üzere her alanda olağanüstü mesafeler aldığını dile getiren Çataklı, bu fiziki gelişmeyle birlikte özellikle trafik kazalarının da düşürülmesi için yoğun bir çaba ve gayretlerinin bulunduğunun altını çizdi. Bunun için mevzuatta değişiklikler yapıldığını, ayrıca trafikte farkındalığı artırmak için bakanlık tarafından yoğun kampanyalar düzenlendiğini hatırlatan Çataklı, "Bu süreçte kolluk birimlerimizin büyük gayretleri oldu. Farkındalığı artırmak için gençlerimizden ve çocuklarımızdan istifade ettiğimiz çalışmalar oldu. 2015-2019 yılları arasında trafik kazalarında yüzde 27'lik bir düşüş sağladık. Ancak halen kat etmemiz gereken bir yol var" dedi

"77 bin ekip, 160 bin civarında personel görevlendirildi"

Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğun tedbirler alındığını açıklayan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Önümüzde Kurban Bayramı. Ülkemizde belirli günlerde trafik artıyor. Bayramlarda bunlardan bir tanesi. Bu çerçevede 29 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde yoğun tedbirler aldık. 77 bin ekip, 160 bin civarında personel görevlendirildi. Her türlü teknik imkanı ve kapasiteyi de kullanacağız. Buna helikopterler ve dronlarda dahil. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bütün kadromuzla bir hafta boyunca teyakkuzda olacağız. alınan tedbirleri yerinde göreceğiz. Farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Varsa bir eksiklik müdahale edeceğiz. Olabildiğince kayıpları azaltmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Kazaların yüzde 90'nı sürücü kaynaklı"

Trafik kazalarının yüzde 90'nın insan faktöründen kaynaklandığına vurgu yapan Çataklı, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki trafik kazalarında yüzde 90 oranında sürücü kusurunun, insan faktörünün olduğunu görüyoruz. Özellikle sürücülerimiz kurallara uyması için şerit ihlali yapmaması, hız militlerine uyması, cep telefonu ile konuşmaması, yayalara öncelik vermesi gibi belli tedbirlere uyması bizim başarımızı artıracak. Bu sebeple görevli personellerimiz bütün güzergahlarda yoğun bir gayret ile bunu sağlamaya çalışıyorlar. İnşallah bu bayram süresince de gönül hiç olmamasını ister daha az kaza ve kayıp ile bunu atlatırız. Bütün sürücülerden dikkatli olmalarını istiyoruz. Acele etmeye gerek yok. İnsan hayatından daha kıymetli bir şey yok. Sabırla, acele etmeden kazasız belasız bu süreci atlatacağız. Pandemi sürecinde ki tedbirlere de uymak lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'ya incelemeler sırasında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kıyak, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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