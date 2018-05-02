Trafik Kazalarında Kaybettiğimiz Değerler" Sergisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile ortaklaşa açtıkları "Trafik Kazalarında Kaybettiğimiz Değerler" sergisine ilişkin, "Canımızı acıtan trafik kazalarına tüm toplumun dikkatini çekmek için bu fotoğraf sergisini açarak trafik kurallarına uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkati çekmek istedik." ifadesini kullandı.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon ile TŞOF'un, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Trafik Kazalarında Kaybettiğimiz Değerler" konulu fotoğraf sergisi, TESK Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, trafik kurallarına uyulması ve kazaların önüne geçilmesi konusunda duyarlılık oluşturmak için sergiyi açtıklarını belirterek, "Trafik kazaları can alırken yaşa, cinsiyete veya unvana bakmıyor. Bu durumun örnekleri olan trafik kazalarında kaybettiğimiz 117 değer arasında maalesef futbolcularımızdan siyasetçilerimize, şarkıcılarımızdan gazetecilerimize kadar birçok önemli isim var, Vali Recep Yazıcıoğlu, eski bakanlarımızdan Mustafa Taşar, sanatçılarımızdan Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, futbolcularımızdan Metin Oktay ve niceleri gibi. Fotoğraf sergimiz, bir hafta süreyle tüm vatandaşlara açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm sürücü ve yayaların trafik kazalarına duyarlılığının artırılması, trafik kuralları hakkında daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Trafik kazalarının en büyük sebebi trafik canavarı değil, eğitimsizliktir. Canımızı acıtan trafik kazalarına tüm toplumun dikkatini çekmek için bu fotoğraf sergisini açarak trafik kurallarına uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.