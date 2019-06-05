Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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