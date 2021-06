Son dakika haberleri | Araç sayısı artmasına rağmen kaza ve can kaybı azaldı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 10 yılda ölümlü kaza yüzde 40,8, toplam can kaybı yüzde 45,7 azaldı.

Türkiye'de son 10 yılda ölümlü kaza yüzde 40,8, toplam can kaybı yüzde 45,7 azaldı. Aynı dönemde araç sayısı yüzde 59,9, sürücü sayısı yüzde 36,9, nüfus yüzde 13,4 arttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 10 yıllık trafik kazası verilerini grafik şeklinde paylaştı. Soylu'nun paylaşımlarına göre, ülke genelinde 2020 yılında 2010 yılına göre, trafikte kayıtlı araç sayısı yüzde 59,9, sürücü sayısı yüzde 36,9, nüfus yüzde 13,4 artmış olmasına rağmen ölümlü kaza yüzde 40,8, toplam can kaybı yüzde 45,7 azaldı.

Araç sayısı arttı, kaza oranı düştü

Araç sayısı, sürücü sayısı ve nüfus artışına rağmen, ölümlü kaza yüzde 40,8, toplam can kaybı yüzde 45,7 azaldı. Kazalardaki toplam can kaybında yüzde 35 azalış görülürken, 100 bin kişiye düşen can kaybı da yüzde 56,6 düştü. Yaya can kaybında da yüzde 46,5 azalış yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı