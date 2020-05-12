Trafik kazalarına koronavirüs etkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kazalarına koronavirüs etkisi

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım tedbirler alınırken, bu durum trafik kazaları verilerine de yansıdı.

Trafik kazalarına koronavirüs etkisi
12.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:41

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım tedbirler alınırken, bu durum trafik kazaları verilerine de yansıdı. Geçen yıl nisan ayında yurt genelinde 31 bin 671 kaza meydana gelirken, 179 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın rakamlarında ise nisan ayında 15 bin 212 kazanın meydana geldiği ve 142 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bu yılın kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2020 yılının ilk 4 aylık diliminde 106 bin 545 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 543 kişi hayatını kaybetti ve 60 bin 626 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 125 bin 771 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 596 kişi hayatını kaybederken 74 bin 808 kişi de yaralanmıştı.

Yalnızca nisan ayının verilerine bakıldığında ise yurt genelinde 15 bin 212 kazanın meydana geldiği görüldü. Bu kazalarda 142 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 747 kişi ise yaralandı. 2019 yılının nisan ayında ise 31 bin 671 kaza meydana gelirken; 179 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 20 bin 552 kişi ise yaralanmıştı.BURSA'DA DA KAZALARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜResmi verilere göre Bursa'da ise 2020 yılının ilk 4 ayında toplamda bin 490 yaralamalı kaza meydana gelirken 15 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 189 kişi ise tedavi altına alındı. Geçen yılın aynı dönemini kapsayan sürecinde ise Bursa'da bin 815 yaralamalı kaza meydana gelirken; 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 787 kişi ise yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü de, kent genelinde geçen nisan ayında 205 kazada 279 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.Resmi kaza verileriner göre bu yılın ilk 4 ayında Ankara'da 25, İstanbul'da 24 ve İzmir'de 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 4 ayında ise bu rakamlar Ankara'da 25, İstanbul'da 37 ve İzmir'de 39 kişi olarak açıklanmıştı. DENETİMLER SÜRDÜ

Öte yandan emniyet güçleri, kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimini de sürdürdü. 2020 yılının ilk 4 aylık diliminde ülke genelinde 4 milyon 883 bin 240 sürücü ve yayaya 1 milyar 978 milyon 874 bin 156 lira cezası kesildi. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde 3 milyon sürücü, yaya ve yolculara 1 milyar 307 milyon 971 bin 260 lira ceza yazıldı. 2020'nin ilk 4 aylık sürecinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 48 bin 943 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulanırken, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde alkol kullandığı tespit edilen 50 bin 545 sürücü hakkında işlem uygulanmıştı. Bu yılın Ocak- Nisan döneminde 356 bin 743 araç ise trafikten men edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 358 bin 283 olarak paylaşılmıştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trafik kazalarına koronavirüs etkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:33:31. #1.15#
title