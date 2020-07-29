Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı
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Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'deki uygulama noktasında denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Trafik kazalarında 2015 yılında 7 bin 530 olan can kaybımız 2019'da 5 bin 473'e indi.

Trafik kazaları son 5 yılda yüzde 27 azaldı
29.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:25

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'deki uygulama noktasında denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Trafik kazalarında 2015 yılında 7 bin 530 olan can kaybımız 2019'da 5 bin 473'e indi. Yani bu yüzde 27'lik bir azalışa karşılık geliyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Kırıkkale Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğündeki uygulama noktasını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı'yı burada heyet karşılarken, kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Bayram öncesinde yollara çıkan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yardımcısı Çataklı, trafikte dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

"Trafik kazalarında yüzde 27 azalma yaşandı"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgemiz var malum. Bu kapsamda son dönemde mevzuatta bazı değişiklikler de yaptık. Yine bu çerçevede hem trafik güvenliğinin sağlanması hem kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak maksadıyla bazı kampanyalar da düzenledik 'bu yolda hep birlikteyiz' 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' gibi. Buradaki amacımız farkındalığın tüm toplum kesimlerine ulaşmasıydı. Özellikle bu çerçevede genç kardeşlerimizden de istifade ettik. Buna tüm kolluk birimlerimiz de bu çalışmalara katıldılar. Bu çerçevede belli bir mesafe aldığımızı da düşünüyoruz. Nitekim trafik kazalarında 2015 yılında 7 bin 530 olan can kaybımız 2019'da 5 bin 473'e indi. Yani bu yüzde 27'lik bir azalışa karşılık geliyordu. 2 bin 57 kaybımız daha az oldu 2019 yılıyla 2015'i kıyasladığımız zaman" dedi.

"Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldık"

Alt yapıda Türkiye'de önemli bir mesafe kaydedildiğini vurgulayan Çataklı, "Biliyorsunuz ki alt yapıda Türkiye'de önemli mesafeler aldık. Özellikle ulaşım bakımından, bölünmüş yollar ve kara yolları başta olmak üzere. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki trafik kazalarının yüzde 90 oranında sebebi insan unsurundan kaynaklanıyor. Yani iş dönüyor dolaşıyor insanımızın dikkatine ve kurallara hassasiyetine dayanıyor. Özellikle trafiğin yoğunlaştığı belli dönemlerde ki bayramlar bunlardan bir tanesi, ilave tedbirler almak zorunda kalıyoruz. Bu bayramda da 29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7 gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldık. Bu çerçevede yaklaşık 77 bin ekip, 162 bin de personel görevlendirdik bu 7 gün boyunca. Bu personellerimiz eldeki tüm teknik imkan ve kapasiteyi de kullanarak buna helikopter ve drone da dahil olmak üzere tüm ülkemizde ulaşım ağları üzerinde, kritik noktalar başta olmak üzere denetimlerde bulunacaklar. Yine bu çerçevede farkındalığı artırmak maksadıyla başta Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il ve ilçe emniyet müdürlerimiz ile jandarma komutanlarımız da dahil olmak üzere bu 7 gün boyunca yollarda olacaklar. Hem arkadaşlarımızın aldığı tedbirleri değerlendirecekler, varsa eksiklikler orada müdahale edecekler hem de ara ara sürücülerle de temasta bulunmak suretiyle onlara da belirli tavsiyelerde bulunacaklar" ifadelerini kullandı.

Trafikte farkındalığı artırma çalışmalarının devam edeceğini bildiren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sürücüleri şerit ihlali yapılmaması, cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması, yorgunken araç kullanılmaması gibi konularda uyardı.

Denetimlere ayrıca Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve ilgililer katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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