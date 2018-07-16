Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl emniyet müdürlükleri tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Kayıtlara göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı'nda yasak olmasına rağmen sola dönen otomobil ile karşı yönden gelen araç çarpışıyor.

Kilis'te ise Spor Kompleksi Kavşağı'nda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki otomobil çarpışıyor.

Ekrem Çetin Kavşağı'nda da tırın çarptığı motosikletteki iki kişi yaralanıyor.

Şehit Polis Alaaddin Çaycı Parkı Kavşağı'nda hızlı ve kontrolsüz gelen bir otomobil refüje çarptıktan sonra duruyor. Yine aynı kavşakta bir motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Karaköprü ilçesindeki kazada ise sol şeritten hızla gelen otomobil, yön levhasına ve refüje çarptıktan sonra duruyor. Otogar Kavşağı'nda da tır sola dönmeye çalışan otomobile çarpıyor.

Haliliye ilçesi SSK Kavşağı'ndaki kazada da bir otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıyor. Aynı ilçede Topçu Meydanı Kavşağı'na giren bir otomobil, refüje çarpıp takla attıktan sonra duruyor.